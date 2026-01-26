В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской

Вчера, 25 января, в правоохранительные органы Кировского района города Санкт-Петербурга обратился свидетель, сообщив о звуке выстрела около дома номер 26 на улице Зои Космодемьянской.

Прибывший на указанное место патруль полиции оперативно задержал 47-летнего безработного гражданина.

Оказалось, что мужчина произвел выстрел из стартового пистолета. Вследствие данного происшествия никто не получил ранений.

Предмет, из которого был произведен выстрел, был конфискован сотрудниками полиции.

В отношении задержанного лица был оформлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о начале уголовного производства.