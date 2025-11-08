ента новостей

В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
11:46
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
11:41
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
11:37
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
11:32
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
11:25
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
09:34
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
19:46
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
Питерец.ру » Происшествия » В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении

В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Мурино полицейские задержали открывшего стрельбу в питейном заведении на Садовой улице

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 7 ноября в 02:20 поступила информация об инциденте со стрельбой, произошедшем возле дома по Садовой улице в Мурино.

Сотрудниками полиции на месте происшествия был оперативно задержан 48-летний местный житель, который доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Предварительно установлено, что причиной использования травматического оружия стал конфликт между двумя компаниями, находившимися в увеселительном заведении.

В ходе словесной перепалки один из участников конфликта покинул кафе, после чего вернулся с травматическим пистолетом и произвел выстрел в одного из своих оппонентов.

После совершения выстрела стрелявший избавился от оружия, утопив его в реке Охта.

В районную больницу обратился 30-летний житель Хабаровского края с травмой щеки и переломом челюсти. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший покинул лечебное учреждение.

Заявление от пострадавшего в правоохранительные органы не поступало. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба
