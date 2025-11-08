В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 7 ноября в 02:20 поступила информация об инциденте со стрельбой, произошедшем возле дома по Садовой улице в Мурино.

Сотрудниками полиции на месте происшествия был оперативно задержан 48-летний местный житель, который доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Предварительно установлено, что причиной использования травматического оружия стал конфликт между двумя компаниями, находившимися в увеселительном заведении.

В ходе словесной перепалки один из участников конфликта покинул кафе, после чего вернулся с травматическим пистолетом и произвел выстрел в одного из своих оппонентов.

После совершения выстрела стрелявший избавился от оружия, утопив его в реке Охта.

В районную больницу обратился 30-летний житель Хабаровского края с травмой щеки и переломом челюсти. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший покинул лечебное учреждение.

Заявление от пострадавшего в правоохранительные органы не поступало. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.