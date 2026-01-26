В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой

ента новостей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в причастности к инциденту в такси на улице Молдагуловой

В Красногвардейском районе Петербурга 25 января в полицию обратился 52-летний таксист, заявивший о разбойном нападении возле дома №3 на улице Молдагуловой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 4 часов утра двое неустановленных лиц, находившихся в такси, отказались платить за проезд по завершении поездки.

В ходе возникшей ссоры злоумышленники применили против водителя газовый баллончик, похитили 4900 рублей и, угрожая острым предметом, скрылись.

В тот же день, благодаря оперативным действиям, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое молодых людей 24 и 25 лет. Один из задержанных, младший по возрасту, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оба доставлены в полицейский участок, где в их отношении были оформлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Красногвардейский район, разбойное нападение, такси
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

