Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге

В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту аварии с пассажирским автобусом на подъезде к Усть-Луге

Сегодня днем, 19 января 2026 года около 14:30, на трассе А-180 «Нарва», ведущей к Морскому торговому порту Усть-Луга, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Шестидесятилетний водитель автобуса марки «Ютонг» потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду в придорожный кювет.

В результате данного инцидента пять пассажиров получили несущественные повреждения.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
