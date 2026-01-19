В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге

Сегодня днем, 19 января 2026 года около 14:30, на трассе А-180 «Нарва», ведущей к Морскому торговому порту Усть-Луга, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Шестидесятилетний водитель автобуса марки «Ютонг» потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду в придорожный кювет.

В результате данного инцидента пять пассажиров получили несущественные повреждения.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).