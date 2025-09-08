В Ленобласти мужчина на питбайке погиб, врезавшись в опору ЛЭП

Во Всеволожском районе Ленинградской области, на 2-ой линии СНТ «Кулакова-2» массива Васкелово, 6 сентября около 04 часов 15 минут произошла трагическая авария. 25-летний мужчина, управлявший питбайком, потерял контроль над транспортным средством. В результате инцидента произошло столкновение с опорой линии электропередач. Водитель питбайка получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств и причин данного дорожно-транспортного происшествия. Результаты проверки будут использованы для установления полной картины произошедшего.