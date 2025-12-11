ента новостей

16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
14:41
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
14:38
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
14:18
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
13:58
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
19:48
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
15:39
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
15:33
Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами
13:04
В Петербурге и Ленобласти задержаны предполагаемые производители и сбытчица смертельного суррогата
11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
10:27
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности
10:13
В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов
12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб

В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с погибшим на трассе в Светогорске  

Трагический инцидент произошел 9 декабря около 23:20 на 44-м километре трассы, ведущей к МАПП "Светогорск", в городе Светогорск. 37-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Шевроле Круз", потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду в кювет.

К сожалению, водитель скончался непосредственно на месте аварии.

В настоящий момент компетентные органы проводят расследование обстоятельств данного происшествия. Устанавливаются причины, по которым водитель не смог удержать автомобиль на дороге.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-08-2024, 12:55
В Ленобласти водитель лесовоза погиб в ДТП на автодороге «Светогорск»
29-05-2025, 14:16
На трассе «Скандинавия» в ДТП погиб водитель фургона
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
7-05-2025, 14:53
В Ленобласти иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Погиб водитель
8-12-2025, 11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
6-06-2025, 12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке

Происшествия на дорогах

Сегодня, 16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
Сегодня, 16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
Вчера, 11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
Вчера, 11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
Наверх