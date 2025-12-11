В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб

Трагический инцидент произошел 9 декабря около 23:20 на 44-м километре трассы, ведущей к МАПП "Светогорск", в городе Светогорск. 37-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Шевроле Круз", потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду в кювет.

К сожалению, водитель скончался непосредственно на месте аварии.

В настоящий момент компетентные органы проводят расследование обстоятельств данного происшествия. Устанавливаются причины, по которым водитель не смог удержать автомобиль на дороге.