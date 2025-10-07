В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет

Сегодня утром, 7 октября 2025 года около 08 часов 45 минут в правоохранительные органы Тихвинского района Ленинградской области обратился очевидец с информацией об обнаружении мотоцикла и тела водителя в придорожной канаве у поворота к садовому некоммерческому товариществу «Лесное», за автобусной остановкой.

Предварительным осмотром места происшествия сотрудниками ГАИ установлено, что 54-летний мотоциклист, предположительно, потерял контроль над транспортным средством из-за внезапного ухудшения состояния здоровья, что привело к съезду мотоцикла в кювет и летальному исходу.

В результате данного инцидента иных пострадавших не выявлено.

В настоящее время по данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится комплекс проверочных мероприятий.