Фотовыставка «Блокада. Объективно»
В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге
В Петербурге экологические службы за неделю собрали порядка 67 тонн опасных отходов
В двух районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
Дрозденко рассказал о работе «Поезда Победы» в Ленобласти
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку на Калининской овощебазе
В Петербурге состоялась презентация нового 8-вагонного электропоезда серии ЭП2ДМ
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в парадной на Октябрьской набережной
В Ленобласти задержали поджигателя «Нивы» в выборге
В Испании 21 человек погиб в результате столкновения двух высокоскоростных поездов
В Парголово конфликт из-за парковки закончился стрельбой
На трассе "Кола" в лобовом ДТП с КАМАЗом погибли водитель и пассажир легковушки
В Эрмитажном театре спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
В Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда
Петербург услышит мировую премьеру «Кантаты Мира»
В Петербурге задержали мигранта за поджог автомобили на проспекте Ветеранов
В Московской области задержаны двое подозреваемых в нападении на магазин одежды в Шушарах
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа в исполнении "Impulse orchestra"
XV Фестиваль моноспектаклей «Монокль»
Концерт «Вселенная Depeche Mode»
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
В Ленобласти задержали поджигателя «Нивы» в выборге

Полицейские Выборга задержали подозреваемого в поджоге «Нивы» на проспекте Суворова

Вечером 18 января в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании транспортного средства во дворе дома на проспекте Суворова в Выборге.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили остатки полностью сгоревшего автомобиля «ВАЗ 2123», который ранее был частично разобран.

По подозрению в поджоге оперативниками задержан и доставлен в полицейский участок для выяснения обстоятельств житель поселка Житково 54 лет, имеющий криминальное прошлое.

Согласно предварительной информации, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, преднамеренно поджег салон автомобиля, что и привело к пожару.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и определении меры пресечения для задержанного.

