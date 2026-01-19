В Ленобласти задержали поджигателя «Нивы» в выборге

Вечером 18 января в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании транспортного средства во дворе дома на проспекте Суворова в Выборге.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили остатки полностью сгоревшего автомобиля «ВАЗ 2123», который ранее был частично разобран.

По подозрению в поджоге оперативниками задержан и доставлен в полицейский участок для выяснения обстоятельств житель поселка Житково 54 лет, имеющий криминальное прошлое.

Согласно предварительной информации, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, преднамеренно поджег салон автомобиля, что и привело к пожару.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и определении меры пресечения для задержанного.