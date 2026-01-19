В Парголово конфликт из-за парковки закончился стрельбой

Вчера, 18 января, около 20:00 в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация об инциденте со стрельбой у дома номер 9, корпус 1 по улице Архитектора Белова в Парголово. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что причиной происшествия стал спор между двумя автомобилистами из-за места для парковки.

По предварительным данным, пара на автомобиле «Volkswagen» создала препятствие для парковки водителю «Lada Largus», после чего спровоцировала ссору, угрожая инструментом, похожим на саперную лопатку. В ответ на это водитель российской машины совершил предупредительный выстрел вверх из травматического оружия.

После выстрела инцидент был исчерпан. Водитель автомобиля «Lada», осуществивший выстрел, был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Его травматический пистолет был конфискован.

На данный момент в полицию заявлений по данному факту не поступало. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.