В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой

Вчера вечером, 22 октября около 21 часа, правоохранительные органы Невского района Петербурга получили информацию об инциденте на парковке многоквартирного дома, расположенного по адресу: проспект Большевиков, дом 10, корпус 1. Сообщалось о конфликтной ситуации, сопровождавшейся применением оружия.

Прибывший на место происшествия наряд Росгвардии выявил 21-летнего сотрудника частной охранной организации. Согласно предварительным данным, в процессе внезапно возникшей ссоры с сорокалетним гражданином, охранник использовал перцовый баллончик в его отношении. В ответ на это, оппонент произвел выстрели в сторону охранника из травматического пистолета.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ранением грудной клетки, полученным в результате применения травматического оружия. После оказания необходимой медицинской помощи, он был направлен на амбулаторное лечение.

Лицо, осуществившее выстрел, было задержано и доставлено в отделение полиции для проведения следственных мероприятий. Травматический пистолет марки «Сталкер» был конфискован. Установлено, что задержанный не является законным владельцем данного оружия. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.