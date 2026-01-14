В Петербурге мужчина припарковал свой внедорожник на ступенях парадной жилого дома

В результате онлайн-мониторинга, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, зафиксировано необычное нарушение правил парковки жителем дома №6 на Актерском проезде. Гражданин разместил свою машину непосредственно на лестнице, ведущей к подъезду.

Инспекторы ГАИ идентифицировали личность правонарушителя. Им оказался 46-летний проживающий в этом районе. Отсутствие номерных знаков на транспортном средстве не позволило ему уйти от ответственности.

В отношении водителя вынесено решение по статье 12.1, часть 1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации, а также оформлен протокол по статье 12.27, часть 2 КоАП РФ. Его автомобиль временно эвакуирован на специализированную стоянку для последующего осмотра.

Госавтоинспекция в очередной раз подчеркивает, что нарушения Правил дорожного движения недопустимы, так как подобные поступки могут быть чреваты серьезными последствиями. Открытое игнорирование ПДД РФ не останется незамеченным, и виновные будут отвечать в соответствии с законодательством.