В центре Петербурга пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области остановили нелегальную реализацию алкоголя в кальян-баре, расположенном в центре города.

В ходе обыска помещения правоохранители обнаружили 143 бутылки алкогольных напитков, включая виски, водку, вино и ром, а также 25 литров подозрительной спиртосодержащей жидкости в пластиковых емкостях. Было установлено, что спиртное тайно продавалось посетителям без каких-либо разрешений или лицензий.

Выяснилось, что кальянный бар ранее был исключен из реестра юридических лиц из-за предоставления ложной информации налоговым органам. Вместо регистрации заведения как бара или ресторана, владелец решил избежать контроля и зарегистрировал его как фирму по продаже автозапчастей.

Помимо этого, полиция установила, что в заведении трудилась 59-летняя гражданка одной из стран Центральной Азии, незаконно пребывавшая на территории России. Женщина была задержана и доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводится проверка по всем установленным фактам. Изъятые спиртные напитки отправлены на экспертизу, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В случае подтверждения опасности продукции для жизни и здоровья граждан, владельцу кальянной грозит серьезное наказание.