16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
12:39
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
Полицейские задержали подозреваемого в жестоком травмировании оппонента на Индустриальном проспекте

Вчера, 6 декабря, около 14 часов 30 минут в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило экстренное сообщение об обнаружении мужчины с травмой головы в подъезде дома №13 на Индустриальном проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 43-летнего мужчину, проживающего в этом же районе. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу в критическом состоянии.

В тот же день, в 21:15, оперативная группа уголовного розыска около дома №5 по улице Осипенко задержала 26-летнего мужчину. Он подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений пострадавшему. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт в подъезде, в ходе которого задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар по голове потерпевшему металлическим предметом, после чего скрылся с места преступления. Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом.

В настоящее время задержанный находится в отделении полиции для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

