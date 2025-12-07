На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой

Вчера, 6 декабря, около 14 часов 30 минут в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило экстренное сообщение об обнаружении мужчины с травмой головы в подъезде дома №13 на Индустриальном проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 43-летнего мужчину, проживающего в этом же районе. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу в критическом состоянии.

В тот же день, в 21:15, оперативная группа уголовного розыска около дома №5 по улице Осипенко задержала 26-летнего мужчину. Он подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений пострадавшему. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт в подъезде, в ходе которого задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар по голове потерпевшему металлическим предметом, после чего скрылся с места преступления. Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом.

В настоящее время задержанный находится в отделении полиции для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью.