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Питерец.ру » Происшествия » В хостеле на Заневском проспекте уроженец Грузии устроил поножовщину

В хостеле на Заневском проспекте уроженец Грузии устроил поножовщину

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине в хостеле на Заневском проспекте

Накануне вечером, 10 марта около 19 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении полученном мужчиной на 2 этаже «черного» входа в хостеле, расположенном в доме 61 корпус 2 по Заневскому проспекту. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 32-летний неработающий уроженец Грузии в ходе внезапно возникшей ссоры после распития алкоголя, ударил ножом в область груди и шеи своего 38-летнего оппонента. 

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, ноже
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