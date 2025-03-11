В хостеле на Заневском проспекте уроженец Грузии устроил поножовщину

Накануне вечером, 10 марта около 19 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении полученном мужчиной на 2 этаже «черного» входа в хостеле, расположенном в доме 61 корпус 2 по Заневскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 32-летний неработающий уроженец Грузии в ходе внезапно возникшей ссоры после распития алкоголя, ударил ножом в область груди и шеи своего 38-летнего оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.