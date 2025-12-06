ента новостей

В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома

Полицейские задержали доморощенного наркоагронома из Красносельского района

В ходе оперативных мероприятий, проведенных 2 декабря сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками ГУ МВД по региону, на улице Маршала Захарова был задержан 38-летний гражданин, проживающий в этом районе. В его квартире при обыске обнаружено и конфисковано 32 грамма гашиша, два куста конопли, свыше 150 граммов марихуаны в двух пакетах, электронные весы, материалы для упаковки и инструменты для выращивания наркотических растений.

Впоследствии, следствием установлено, что задержанный организовал культивацию конопли для дальнейшей продажи непосредственно покупателям.

Следственным отделом полиции Красносельского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических средств).

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

