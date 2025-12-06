В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома

В ходе оперативных мероприятий, проведенных 2 декабря сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками ГУ МВД по региону, на улице Маршала Захарова был задержан 38-летний гражданин, проживающий в этом районе. В его квартире при обыске обнаружено и конфисковано 32 грамма гашиша, два куста конопли, свыше 150 граммов марихуаны в двух пакетах, электронные весы, материалы для упаковки и инструменты для выращивания наркотических растений.

Впоследствии, следствием установлено, что задержанный организовал культивацию конопли для дальнейшей продажи непосредственно покупателям.

Следственным отделом полиции Красносельского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических средств).

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников и других эпизодов преступной деятельности.