В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб

Накануне днем, 8 октября, приблизительно в 15:30, на проселочной дороге вблизи 85-го километра трассы «Лужицы-Первое мая», за пределами населённого пункта, в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. 68-летний водитель, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ-2114, при выполнении манёвра разворота потерял контроль над транспортным средством. Вследствие этого автомобиль совершил съезд в заполненный водой карьер.

В результате данного инцидента водитель ВАЗ-2114 получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время по факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится всесторонняя проверка для установления всех обстоятельств и причин случившегося.