В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»

Трагическое происшествие случилось 7 декабря около 17:45 на трассе «Санкт-Петербург - Псков» вблизи деревни Кузнецово: 62-летний мужчина из Псковской области, находившийся за рулём автомобиля «Фиат Добло», потерял контроль над транспортным средством и врезался в припаркованный «КАМАЗ». За рулём грузовика находился 53-летний водитель.

В результате столкновения водитель «Фиата» получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.