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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка съехал с проезжей части и врезалась в дерево, водитель погиб

В Ленобласти иномарка съехал с проезжей части и врезалась в дерево, водитель погиб

0
62
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Под Выборгом "Хендэ" с аккуратным водителем влетела в дерево, мужчина погиб

Вчера днем около 14 часов 30 минут на 71-м километре дороги "Зеленогорск - Приморск - Выборг", в Выборгском районе Ленинградской области 43-летний житель Новгородской области на автомобиле "Хендэ Элантра" съехал с проезжей части, автомашина врезалась в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По информации ГИБДД, мужчина ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Обстоятельства ДТП устанавливаютсотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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