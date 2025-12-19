ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности

В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности

Опубликовал: Антон78
Спустя более двадцати лет правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого в изнасиловании

В декабре 2000 года в правоохранительные органы обратилась гражданка 1980 года рождения, заявившая о совершении в отношении нее насильственного акта в парадной дома номер 29 на Загородном проспекте.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 131 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (изнасилование).

Несмотря на комплекс проведенных следственных мероприятий, оперативно установить личность злоумышленника не представилось возможным, что привело к приостановке предварительного расследования в сентябре 2001 года.

В результате оперативных действий, проведённых в декабре 2025 года, сотрудникам уголовного розыска удалось установить предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний мужчина, проживающий в Ленинградской области.

Задержание подозреваемого было произведено в его квартире, расположенной в доме номер 52 по Волховской набережной в городе Кириши.

В настоящее время в отношении задержанного применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия по делу продолжаются.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район, изнасилование
