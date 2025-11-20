ента новостей

14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро

В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в вагоне метро

15 ноября вечером, в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило заявление от жительницы района. Она сообщила о совершении противоправных действий в отношении ее тринадцатилетней дочери. Инцидент произошел в вагоне метрополитена в промежуток времени с 16:25 до 16:40. Поезд следовал по маршруту от станции «Маяковская» в направлении станции «Площадь Александра Невского».

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника и определено его местонахождение. Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, работающий подсобным рабочим в одном из маркетплейсов. Согласно имеющимся данным, он проживает в Московском районе города.

19 ноября указанный гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов для проведения дальнейших следственных действий.

В связи с данным происшествием было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Центральный район, метро
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-09-2025, 15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
26-06-2024, 11:11
В Петербурге задержан мужчина, домогавшийся школьницы в метро
12-04-2023, 20:31
В Петербурге мужчина надругался над 14-летней школьницей в вагоне метро
26-10-2023, 14:41
В Петербурге в метро мигрант домагался к 16-летней девочке
3-06-2025, 10:29
В Петербурге иностранец увел с детской площадки 15-летнюю девочку
13-04-2022, 11:14
В Петербурге по горячим следам задержали развратника

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
18-11-2025, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
17-11-2025, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
Наверх