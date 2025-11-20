В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро

15 ноября вечером, в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило заявление от жительницы района. Она сообщила о совершении противоправных действий в отношении ее тринадцатилетней дочери. Инцидент произошел в вагоне метрополитена в промежуток времени с 16:25 до 16:40. Поезд следовал по маршруту от станции «Маяковская» в направлении станции «Площадь Александра Невского».

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника и определено его местонахождение. Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, работающий подсобным рабочим в одном из маркетплейсов. Согласно имеющимся данным, он проживает в Московском районе города.

19 ноября указанный гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов для проведения дальнейших следственных действий.

В связи с данным происшествием было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.