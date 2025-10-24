ента новостей

В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
День героической обороны острова Сухо
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался

В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти

Сегодня днём, 24 октября около 13 часов 20 минут, на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи», в окрестностях деревни Большая Ижора, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус, выполнявший регулярный рейс, под управлением 63-летнего водителя, столкнулся с автомобилем марки «ГАЗ». За рулём грузового автомобиля находился водитель того же возраста, двигавшийся по встречной полосе.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров автобуса. К сожалению, один из пострадавших впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Состояние водителя автобуса оценивается как крайне тяжёлое, он был экстренно госпитализирован. Водитель автомобиля «ГАЗ» получил травмы средней степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, производя необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).  

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП, автобус
