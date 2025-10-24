В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался

Сегодня днём, 24 октября около 13 часов 20 минут, на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи», в окрестностях деревни Большая Ижора, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус, выполнявший регулярный рейс, под управлением 63-летнего водителя, столкнулся с автомобилем марки «ГАЗ». За рулём грузового автомобиля находился водитель того же возраста, двигавшийся по встречной полосе.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров автобуса. К сожалению, один из пострадавших впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Состояние водителя автобуса оценивается как крайне тяжёлое, он был экстренно госпитализирован. Водитель автомобиля «ГАЗ» получил травмы средней степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, производя необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).