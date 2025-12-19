В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Павел Иткин, принял участие в ежегодном собрании, которое было организовано Санкт-Петербургской территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это мероприятие, традиционно проводимое в преддверии профессионального праздника – Дня спасателя Российской Федерации, стало платформой для подведения итогов работы за 2025 год и обсуждения актуальных задач на 2026 год.

В рамках мероприятия, проходившего в Смольном, Павел Иткин от имени спикера городского парламента Александра Бельского поздравил петербургских спасателей. Он отметил, что спасение людей – это не просто работа, а благородный и мужественный выбор, который требует особого призвания. В самые критические моменты, когда на кону стоят жизнь и смерть, именно спасатели проявляют свою оперативность и самоотверженность, часто рискуя собственным здоровьем и жизнью ради спасения других.

Иткин подчеркнул, что Санкт-Петербургская подсистема РСЧС состоит из высококлассных специалистов, обладающих не только физической силой, но и крепким духом, отзывчивых людей, которые всем сердцем преданы своему делу. Он отметил, что эта структура является современным и высокомобильным формированием, которое сегодня обеспечивается новейшими специальными средствами и спасательной техникой. В завершение своего выступления Павел Иткин выразил искреннюю благодарность всем, кто трудится в рядах петербургских спасателей, за их высокий уровень готовности и отличную координацию действий.

В рамках собрания также состоялась передача новой техники, которая была закуплена за счёт бюджета Санкт-Петербурга. Сотрудникам МЧС и городских пожарно-спасательных отрядов были вручены ключи от легковых автомобилей, автоцистерн и снегоболотохода. Город продолжает планомерно обновлять материальную базу спасательной службы, что является важной частью обеспечения её эффективной работы.

В 2025 году в Выборгском районе, на Парнасе, было открыто новое пожарное депо, что значительно улучшило условия работы пожарных и спасателей в этом районе. Для Противопожарной службы Санкт-Петербурга и Главного управления МЧС было закуплено около 40 новых машин, что существенно повысит мобильность и эффективность работы этих служб. Кроме того, для поисково-спасательных частей были приобретены не только автомобили, но и катер, а также судно на воздушной подушке, что расширяет возможности по проведению спасательных операций на воде и в труднодоступных местах.

Губернатор города Александр Беглов также выступил на мероприятии и подчеркнул, что противопожарная служба Санкт-Петербурга является одной из лучших в стране. Он отметил, что обеспечение её всем необходимым оборудованием и техникой – это одна из важнейших задач городского правительства. Беглов акцентировал внимание на том, что в уходящем году была проделана достойная совместная работа, и удалось решить множество непростых задач, которые стояли перед спасателями и пожарными.

Губернатор отметил, что пожарные и спасатели всегда были опорой для города, стоя на страже жизни и здоровья людей, а также охраняя наше историческое наследие. Он подчеркнул, что эти люди остаются примером профессионализма, мужества и стойкости, готовые рисковать собой ради спасения других. Таким образом, мероприятие стало не только подведением итогов, но и важным шагом к дальнейшему развитию и укреплению системы спасения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Санкт-Петербурге.