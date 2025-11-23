ента новостей

15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
14:51
На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима
14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку

В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Киришах задержан подозреваемый в грабеже пенсионерки на проспекте Ленина

21 ноября в правоохранительные органы Киришского района Ленинградской области обратилась 84-летняя гражданка, проживающая в доме номер 10 на проспекте Героев в городе Кириши, с сообщением о противоправном деянии, совершённом против неё.

Согласно показаниям потерпевшей, приблизительно в 17:00 возле дома номер 23, расположенного на проспекте Ленина в Киришах, неустановленное лицо совершило кражу денежных средств в размере 25 000 рублей из её личной сумки, после чего скрылось с места преступления.

На основании данного инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабёж).

В ходе оперативных мероприятий, осуществлённых сотрудниками подразделения уголовного розыска, личность подозреваемого в совершении данного преступления была установлена. 22 ноября утром он был задержан в квартире, находящейся в доме номер 30 по улице Строителей.

Задержанным оказался 41-летний житель города Кириши, осуществляющий трудовую деятельность в должности монтажника-бетонщика на Киришской ГРЭС. Часть похищенных денежных средств была обнаружена и изъята в качестве вещественных доказательств. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-11-2025, 10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
19-08-2025, 09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
7-11-2025, 11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
18-11-2025, 11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
30-10-2025, 16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
19-11-2025, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
18-11-2025, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
17-11-2025, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
Наверх