В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку

21 ноября в правоохранительные органы Киришского района Ленинградской области обратилась 84-летняя гражданка, проживающая в доме номер 10 на проспекте Героев в городе Кириши, с сообщением о противоправном деянии, совершённом против неё.

Согласно показаниям потерпевшей, приблизительно в 17:00 возле дома номер 23, расположенного на проспекте Ленина в Киришах, неустановленное лицо совершило кражу денежных средств в размере 25 000 рублей из её личной сумки, после чего скрылось с места преступления.

На основании данного инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабёж).

В ходе оперативных мероприятий, осуществлённых сотрудниками подразделения уголовного розыска, личность подозреваемого в совершении данного преступления была установлена. 22 ноября утром он был задержан в квартире, находящейся в доме номер 30 по улице Строителей.

Задержанным оказался 41-летний житель города Кириши, осуществляющий трудовую деятельность в должности монтажника-бетонщика на Киришской ГРЭС. Часть похищенных денежных средств была обнаружена и изъята в качестве вещественных доказательств. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.