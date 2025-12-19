ента новостей

В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
В Выборе открылся новый сосудистый центр
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
В Выборе открылся новый сосудистый центр

В Выборе открылся новый сосудистый центр

В Ленобласти в Выборгской больнице открылся новый сосудистый центр

В Выборгской больнице состоялось значимое событие — открытие нового сосудистого центра, который обещает стать важным элементом в системе медицинского обслуживания региона. Одним из главных преимуществ данного центра является возможность проведения сложнейших операций на сосудах сердца и мозга без необходимости делать полостные разрезы. Это становится возможным благодаря использованию современных технологий, которые позволяют осуществлять вмешательства через минимальные проколы в артериях. Такой подход не только снижает травматичность операций, но и значительно сокращает время, необходимое для восстановления пациентов после хирургических процедур.

В новом сосудистом центре планируется проводить диагностику ишемической болезни сердца, а также удаление тромбов, что является крайне важным для спасения жизней. Как отметил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков, открытие этого центра является важным шагом вперед в развитии системы здравоохранения в регионе. Теперь пациенты из Выборгского района, у которых есть подозрение на острый коронарный синдром или острое нарушение мозгового кровообращения, смогут получать необходимую помощь гораздо быстрее.

Благодаря новому центру, диагностика и начало хирургического лечения смогут проводиться в самые кратчайшие сроки, что особенно важно в критические моменты, известные как "терапевтическое окно". Это время, когда врачи имеют возможность оказать максимальную помощь и тем самым спасти жизни пациентов, а также минимизировать риск возникновения серьезных осложнений.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО
