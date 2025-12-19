В Выборе открылся новый сосудистый центр

В Выборгской больнице состоялось значимое событие — открытие нового сосудистого центра, который обещает стать важным элементом в системе медицинского обслуживания региона. Одним из главных преимуществ данного центра является возможность проведения сложнейших операций на сосудах сердца и мозга без необходимости делать полостные разрезы. Это становится возможным благодаря использованию современных технологий, которые позволяют осуществлять вмешательства через минимальные проколы в артериях. Такой подход не только снижает травматичность операций, но и значительно сокращает время, необходимое для восстановления пациентов после хирургических процедур.

В новом сосудистом центре планируется проводить диагностику ишемической болезни сердца, а также удаление тромбов, что является крайне важным для спасения жизней. Как отметил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков, открытие этого центра является важным шагом вперед в развитии системы здравоохранения в регионе. Теперь пациенты из Выборгского района, у которых есть подозрение на острый коронарный синдром или острое нарушение мозгового кровообращения, смогут получать необходимую помощь гораздо быстрее.

Благодаря новому центру, диагностика и начало хирургического лечения смогут проводиться в самые кратчайшие сроки, что особенно важно в критические моменты, известные как "терапевтическое окно". Это время, когда врачи имеют возможность оказать максимальную помощь и тем самым спасти жизни пациентов, а также минимизировать риск возникновения серьезных осложнений.