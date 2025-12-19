В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт

В стенах Ротонды Мариинского дворца состоялся удивительный вечер, наполненный музыкой и талантами. На сцене звучали голоса молодых исполнителей, которые стали лауреатами вокальных конкурсов сезона 2025 года. Эти молодые артисты были удостоены Специального приза Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, что стало для них не только важным событием, но и значимым шагом на пути к профессиональной карьере.

С приветственным словом к участникам и зрителям вечера обратилась депутат Анастасия Мельникова. Она зачитала приветственный адрес от председателя петербургского парламента Александра Бельского, который подчеркнул важность данной награды: «Вручая свою специальную награду, петербургский парламент отмечает не только ваши текущие достижения, но и вносит значимый вклад в будущее отечественной культуры. Государственная поддержка молодых дарований направлена сегодня на создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи. Такие награды помогают заметить и поощрить талант на раннем этапе профессионального пути, становятся для исполнителей важным стимулом продолжать совершенствоваться». Эти слова стали важным напоминанием о том, как важно поддерживать и развивать новые таланты в сфере искусства.

Торжественное мероприятие, прошедшее в конце декабря, уже стало доброй традицией для резиденции городского парламента. В уникальной акустике Ротонды, которая славится своим великолепным звучанием, молодые вокалисты исполнили шедевры мировой классики. Зрители смогли насладиться произведениями великих отечественных и зарубежных композиторов, которые оставили неизгладимый след в истории музыки.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга на протяжении многих лет активно занимается культурно-просветительской деятельностью, и вручение Специального приза в области вокального мастерства — это не только признание трудолюбия начинающих артистов, но и возможность заявить о себе на одной из самых престижных площадок города. Эта награда стала для многих исполнителей настоящей «путевкой в жизнь», открывающей двери к новым возможностям.

Сегодня многие артисты, чья карьера начиналась с выступления в Мариинском дворце, уже известны на мировой оперной сцене. Их успехи вдохновляют новое поколение исполнителей, показывая, что талант и трудолюбие могут привести к высоким достижениям. Вокальные конкурсы, проводимые в Санкт-Петербурге, становятся важной вехой в жизни молодых артистов, предоставляя им шанс продемонстрировать свои способности и получить признание.