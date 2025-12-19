ента новостей

14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборе открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт

В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Ротонде Мариинского дворца прозвучали голоса молодых исполнителей, ставших лауреатами вокальных конкурсов

В стенах Ротонды Мариинского дворца состоялся удивительный вечер, наполненный музыкой и талантами. На сцене звучали голоса молодых исполнителей, которые стали лауреатами вокальных конкурсов сезона 2025 года. Эти молодые артисты были удостоены Специального приза Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, что стало для них не только важным событием, но и значимым шагом на пути к профессиональной карьере.

С приветственным словом к участникам и зрителям вечера обратилась депутат Анастасия Мельникова. Она зачитала приветственный адрес от председателя петербургского парламента Александра Бельского, который подчеркнул важность данной награды: «Вручая свою специальную награду, петербургский парламент отмечает не только ваши текущие достижения, но и вносит значимый вклад в будущее отечественной культуры. Государственная поддержка молодых дарований направлена сегодня на создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи. Такие награды помогают заметить и поощрить талант на раннем этапе профессионального пути, становятся для исполнителей важным стимулом продолжать совершенствоваться». Эти слова стали важным напоминанием о том, как важно поддерживать и развивать новые таланты в сфере искусства.

Торжественное мероприятие, прошедшее в конце декабря, уже стало доброй традицией для резиденции городского парламента. В уникальной акустике Ротонды, которая славится своим великолепным звучанием, молодые вокалисты исполнили шедевры мировой классики. Зрители смогли насладиться произведениями великих отечественных и зарубежных композиторов, которые оставили неизгладимый след в истории музыки.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга на протяжении многих лет активно занимается культурно-просветительской деятельностью, и вручение Специального приза в области вокального мастерства — это не только признание трудолюбия начинающих артистов, но и возможность заявить о себе на одной из самых престижных площадок города. Эта награда стала для многих исполнителей настоящей «путевкой в жизнь», открывающей двери к новым возможностям.

Сегодня многие артисты, чья карьера начиналась с выступления в Мариинском дворце, уже известны на мировой оперной сцене. Их успехи вдохновляют новое поколение исполнителей, показывая, что талант и трудолюбие могут привести к высоким достижениям. Вокальные конкурсы, проводимые в Санкт-Петербурге, становятся важной вехой в жизни молодых артистов, предоставляя им шанс продемонстрировать свои способности и получить признание.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-12-2022, 20:05
В Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт талантливых молодых исполнителей
12-01-2024, 13:35
В Ротонде Мариинского дворца состоялся вечер памяти Елены Образцовой
23-05-2024, 11:41
В Ротонде Мариинского дворца прошел концерт мужского хора Духовной академии
11-11-2025, 12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
5-11-2025, 16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
4-12-2025, 20:57
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
Сегодня, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
17-12-2025, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
16-12-2025, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
Наверх