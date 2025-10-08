В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов

В полицию Кировского района Петербурга поступило заявление от 70-летнего гражданина, проживающего в доме номер 114 по проспекту Ветеранов. Согласно заявлению, инцидент произошел 19 сентября текущего года. Неизвестный злоумышленник связался с заявителем по телефону и, обманным путем, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил его осуществить серию переводов на счета, указанные в ходе телефонного разговора. Общая сумма перечисленных средств составила 6 908 000 рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, спустя несколько часов после обращения потерпевшего, у дома номер 31 по улице Лени Голикова был задержан 22-летний местный житель. Задержанный подозревается в причастности к совершению указанного преступления. Ведется следствие.