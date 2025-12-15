ента новостей

В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
День Конституции Российской Федерации
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии

Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии

Вадик Котов
Новые подробности появились на пресс-конференциях австралийских властей в понедельник по поводу смертельной стрельбы на пляже Бонди в Сиднее

Новые подробности появились на пресс-конференциях австралийских властей в понедельник по поводу смертельной стрельбы на знаменитом пляже Бонди в Сиднее.

Вот что стало известно:

Австралия обещает ужесточить законы об оружии: премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что в понедельник внесёт в повестку дня своего кабинета более строгие правила, включая сроки лицензирования. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс пообещал «подавляющий» ответ на атаку. В Австралии уже существуют одни из самых строгих в мире законов об оружии.

Самая младшая жертва — ребёнок: 10-летняя девочка по имени Матильда была опознана как одна из 15 погибших в нападении. Она праздновала первую ночь Хануки с семьёй, когда вооружённые люди открыли огонь. Она скончалась от полученных травм в больнице.

Подозреваемые отец и сын: 24-летний сын, родившийся в Австралии, ранее был опрошен национальным службой безопасности ASIO, которая оценила, что угрозы применения насилия не было. Отец, которого полиция застрелила на месте, имел лицензию на рекреационную охоту и был участником стрелкового клуба. Он прибыл в Австралию в 1998 году.

Обыск в доме в Сиднее: полиция провела обыск в пригородном доме в связи с нападением. Неясно, кто жил в доме. Соседи описывали сцены хаоса и страха, когда офицеры заполняли их обычно тихую улицу.

Десятки пострадавших в больнице: Тридцать восемь человек проходят лечение в больнице. Это число немного ниже, чем 40, о которых сообщалось как проходящее лечение в больнице в предыдущем обновлении официальных лиц.

