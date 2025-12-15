Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии

Новые подробности появились на пресс-конференциях австралийских властей в понедельник по поводу смертельной стрельбы на знаменитом пляже Бонди в Сиднее.

Вот что стало известно:

Австралия обещает ужесточить законы об оружии: премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что в понедельник внесёт в повестку дня своего кабинета более строгие правила, включая сроки лицензирования. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс пообещал «подавляющий» ответ на атаку. В Австралии уже существуют одни из самых строгих в мире законов об оружии.

Самая младшая жертва — ребёнок: 10-летняя девочка по имени Матильда была опознана как одна из 15 погибших в нападении. Она праздновала первую ночь Хануки с семьёй, когда вооружённые люди открыли огонь. Она скончалась от полученных травм в больнице.

Подозреваемые отец и сын: 24-летний сын, родившийся в Австралии, ранее был опрошен национальным службой безопасности ASIO, которая оценила, что угрозы применения насилия не было. Отец, которого полиция застрелила на месте, имел лицензию на рекреационную охоту и был участником стрелкового клуба. Он прибыл в Австралию в 1998 году.

Обыск в доме в Сиднее: полиция провела обыск в пригородном доме в связи с нападением. Неясно, кто жил в доме. Соседи описывали сцены хаоса и страха, когда офицеры заполняли их обычно тихую улицу.

Десятки пострадавших в больнице: Тридцать восемь человек проходят лечение в больнице. Это число немного ниже, чем 40, о которых сообщалось как проходящее лечение в больнице в предыдущем обновлении официальных лиц.