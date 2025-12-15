ента новостей

В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур

Трое жителей Петербурга и Ленобласти представились своему земляку сотрудниками силовых структур и вымогали у него 1,4 млн рублей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области трое злоумышленников, выдавая себя за представителей силовых структур, вымогали у местного жителя 1,4 миллиона рублей. Они угрожали распространить ложную информацию о его якобы незаконных действиях, касающихся несовершеннолетних, если он не заплатит. Помимо денежных средств, преступники принуждали жертву заключить контракт с вооруженными силами, подписать признание о добровольной передаче денег и выдать нотариально заверенную доверенность на управление его банковскими счетами.

Благодаря своевременному обращению потерпевшего в правоохранительные органы, подозреваемые были оперативно задержаны сотрудниками полиции в Петергофе. Им инкриминируется преступление, предусмотренное частью третьей статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство).

В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты многочисленные вещественные доказательства, включая мобильные телефоны, планшетные компьютеры, банковские карты и сим-карты, документы, подтверждающие право собственности на недвижимость и транспортные средства, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.

На данный момент двое из задержанных находятся под стражей, а их сообщнику назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по данному делу продолжается.

