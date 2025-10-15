В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода

В Кингисеппском районе Ленинградской области, 10 октября около 21 часа 55 минут, в правоохранительные органы поступило обращение от 85-летней гражданки, проживающей в доме номер 2 на Восточной улице в городе Ивангород. По словам заявительницы, неизвестные лица, представлявшиеся служащими силовых структур, связались с ней по телефону и обманным путем, используя мнимую заботу о сохранности её финансов, уговорили передать курьеру денежные средства в размере 664 800 рублей, эквивалентные различным валютам.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 159, частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

13 октября, в вечернее время, на Садовой улице в Петербурге, сотрудники Специального полка полиции задержали сорокалетнего безработного местного жителя, подозреваемого в участии в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.