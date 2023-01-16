В Петербурге задержали карманника-рецидивиста

В Петербурге задержан подозреваемый в серии «карманных» краж. Его задержали рано утром в квартире по месту жительства на Северном проспекте, 75 корпус 2.

По оперативным данным, 41-летний местный житель нигде не работал и занимался кражами мобильных телефонов у пассажиров общественного транспорта. Сыщиками уже установлена причастность «карманника» к двум преступлениям.

В мае прошлого года на автобусной остановке на пр. Науки он похитил «Айфон 8» у 55-летней женщины, а в августе при входе в автобус на Кантемировском пр. украл «Афон 11» у 32-летней пассажирки. Смартфоны «карманник» продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Карманник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).

В настоящее время подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Устанавливается его причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.