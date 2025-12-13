В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина

В поселке Шушары, Пушкинского района Петербурга 12 декабря, около 21:00, произошла трагедия на Сетевой улице. Возле дома номер 22 водитель грузовика «МАН», 54 лет, при повороте направо сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению, от полученных травм пешеход скончалась непосредственно на месте аварии.

Установлено, что водитель ранее, в течение 2025 года, неоднократно нарушал правила дорожного движения, за что 11 раз привлекался к административной ответственности.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для водителя, признанного виновником произошедшего.