Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ

Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
6 и 7 февраля балет - феерия «Бал сказок» в БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., д 6)

6 и 7 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится долгожданное событие — балет-феерия «Бал сказок», который уже завоевал сердца многих зрителей. Это удивительное представление объединяет в себе не только захватывающие танцы, но и волшебство, великолепную музыку, а также фантастические мультимедийные декорации, которые создают поистине незабываемую атмосферу. Если вы давно задумывались о том, чтобы познакомить своих детей с миром балета, то «Бал сказок» — это идеальный выбор, с которого стоит начать это увлекательное путешествие!

В этом спектакле продолжаются захватывающие приключения Волшебницы-Феи и юной балерины Маши в волшебном мире танца. Зрители смогут увидеть самые яркие и запоминающиеся моменты из классических балетов, таких как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жар-птица», «Корсар», «Шехеразада», «Конек-горбунок», «Золушка» и «Фея кукол», все это в уникальной интерпретации Николая Цискаридзе.

На сцене выступят звезды, которые освещают лучшие балетные сцены мира, такие как Фарух Рузиматов и Иван Васильев, неподражаемая Илзе Лиепа, аристократ танца Игорь Колб, обворожительная Екатерина Осмолкина, а также романтичные Ирина Перрен и Марат Шемиунов. Также на сцене можно будет увидеть прима-балерин и премьеров таких известных театров, как Большой, Мариинский, Михайловский театры и Большой театр Беларуси.

Не стоит забывать и о юных талантах, которые привнесут в спектакль свежесть и энергию. Учащиеся Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и артисты Театра «Санкт-Петербургский Классический Балет» под руководством А. Плоома и А. Ломаченковой также примут участие в этом грандиозном событии.

Представьте себе, как прекрасно снова оказаться на великолепном балу, который, казалось бы, навсегда исчез из нашей жизни. Но теперь у вас есть возможность стать частью этого волшебства, если вы окажетесь в нужном месте в нужное время! Спектакли балета-феерии «Бал сказок» в постановке заслуженного деятеля искусств России Николая Андросова пройдут в Большом концертном зале «Октябрьский» 6 и 7 февраля.

Звездные артисты увлекут вас в невероятный круговорот танца, а чудесная музыка заставит ваши сердца биться в унисон с ритмом представления. Ожившие декорации порадуют глаз и добавят в спектакль дополнительный элемент волшебства! Мы приглашаем вас прийти на этот праздник искусства вместе с детьми, родителями, любимыми и друзьями — ведь каждый из нас мечтает хотя бы раз вернуться в сказочное детство.

Не упустите шанс получить новые незабываемые впечатления и подарить своим близким настоящую сказку! Начало спектакля в 19:00.

