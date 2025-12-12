В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину

Трагедия произошла 11 декабря в 06:20 на 4-м километре трассы, соединяющей Красное Село, Гатчину и Павловск. Грузовик «Исузу Форвард» сбил 69-летнего мужчину, двигавшегося по дороге в том же направлении, что и транспортное средство.

К сожалению, от полученных травм пешеход скончался непосредственно на месте аварии.

Примечательно, что водитель грузовика ранее, в течение 2025 года, 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего ДТП. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.