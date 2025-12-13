В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста

Трагический инцидент произошел 12 декабря в 7 утра на 50-м километре трассы «Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель» в Гатчинском районе Ленинградской области. Водитель мусоровоза «Renault» с прицепом, мужчина 49 лет, совершил наезд на велосипедиста, 65 лет, двигавшегося по краю дороги в том же направлении. На одежде велосипедиста отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате столкновения пожилой велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия водителя квалифицированы по части 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.