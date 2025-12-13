ента новостей

На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
День Конституции Российской Федерации
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста

Опубликовал: Антон78
Фото:
Freepik
Полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии на 50 км автодороги «СПб-Псков-Пустошка-Невель»

Трагический инцидент произошел 12 декабря в 7 утра на 50-м километре трассы «Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель» в Гатчинском районе Ленинградской области. Водитель мусоровоза «Renault» с прицепом, мужчина 49 лет, совершил наезд на велосипедиста, 65 лет, двигавшегося по краю дороги в том же направлении. На одежде велосипедиста отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате столкновения пожилой велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия водителя квалифицированы по части 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
