Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»

Музей Эрарта с гордостью представляет новую выставку, посвященную выдающемуся американскому фотографу Стивену Уилксу, который прославился благодаря своим гиперреалистичным снимкам. Эти уникальные работы позволяют зрителям буквально заглянуть в пространство и время, разглядывая каждую деталь и нюанс. С момента открытия своей первой фотостудии в Нью-Йорке в 1983 году, творческий путь Стивена Уилкса претерпел значительные изменения, и его уникальный метод фотографии стал результатом многолетнего эксперимента и поиска.

Одним из самых знаковых проектов в карьере Уилкса стал новаторский цикл работ под названием «День и ночь», который находится на пересечении документальной, пейзажной и художественной фотографии. Основой для этого проекта послужила работа с известным кинорежиссером Базом Лурманом. В 1996 году, когда Уилкс уже зарекомендовал себя как талантливый фотограф, он получил интересный заказ от американского журнала LIFE. Его задачей было создать групповой портрет актеров и съемочной группы для фильма Лурмана «Ромео + Джульетта».

Когда Стивен прибыл на съемочную площадку, он был несколько удивлен: пространство представляло собой небольшой квадратный дворик, что создавало определенные технические сложности. В то время, когда цифровая фотография еще не была так развита, сделать общее панорамное фото всех участников можно было только путем создания коллажа из 250 отдельных снимков. Однако, в процессе съемки Уилкс заметил, что в зеркале, висящем на стене, отражаются Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, позирующие в центре площадки. Это наблюдение стало поворотным моментом: в финальном кадре фотограф запечатлел их поцелуй, отраженный в зеркале, что добавило работе особую глубину и символизм.

Вернувшись в свою студию, Стивен Уилкс вручную склеил все полученные снимки в единое полотно. В этот момент он осознал, что ему удалось запечатлеть не просто одно мгновение, как это обычно бывает в фотографии, а целый многочасовой процесс съемки, который включал в себя не только поцелуй героев, но и их объятия, разговоры и взаимодействия на площадке. Этот замысел, который родился в его сознании, смог быть реализован лишь спустя годы, когда развитие цифровой фотографии открыло новые горизонты и возможности для творчества.

Серия «День и ночь» была запущена в 2009 году и с тех пор стала знаковым проектом для Уилкса. Каждая работа в этой серии является результатом тщательного планирования и невероятной самодисциплины. Стивен выбирает подходящие локации, получает все необходимые разрешения на съемку и арендует строительный кран или подъемник. Затем он проводит от 15 до 30 часов на высоте около 15 метров, делая множество кадров из одной точки и в одном и том же ракурсе. В результате этого процесса он фиксирует более тысячи «волшебных мгновений», которые затем объединяются в одну композицию.

Каждая работа в проекте «День и ночь» — это не просто фотография, а целая история, рассказанная через призму времени и пространства. Уилкс создает свои снимки, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу момента, ощутить его энергетику и динамику. Его работы не только визуально впечатляют, но и заставляют задуматься о том, как время влияет на наше восприятие реальности.

Музей Эрарта предоставляет уникальную возможность увидеть эти удивительные работы, которые не только демонстрируют мастерство фотографа, но и его глубокое понимание времени и пространства. Каждая фотография — это результат многолетнего опыта, экспериментов и стремления к совершенству. Выставка Стивена Уилкса в Эрарте — это не просто выставка, это путешествие в мир, где время и пространство переплетаются, создавая уникальные визуальные истории, которые остаются с нами надолго.

Даты проведения выставки: 19 декабря 2025 — 12 апреля 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург