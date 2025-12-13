В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте

Вчера, 12 декабря, в отдел полиции Московского района Петербурга поступила информация о нападении на сотрудника магазина, расположенного в доме №196 по Московскому проспекту.

Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что примерно в 03:50 в магазин проник злоумышленник, который, угрожая словесно 18-летней продавщице, нанес ей удар кулаком в область лица.

После этого преступник похитил кассовый аппарат с денежной суммой около 29 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Вскоре, благодаря оперативным действиям сотрудников Управления полиции на метрополитене, подозреваемый был задержан на переходе станции метро «Рыбацкое». Задержанным оказался 35-летний уроженец Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (разбой). Подозреваемый был доставлен в полицейский участок и помещен под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.