14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
13:15
День Конституции Российской Федерации
12:05
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
12:03
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
11:59
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
11:55
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
09:25
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
14:41
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
14:38
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
14:18
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
13:58
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
19:48
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
15:39
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
Все новости
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте

В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте

Вчера, 12 декабря, в отдел полиции Московского района Петербурга поступила информация о нападении на сотрудника магазина, расположенного в доме №196 по Московскому проспекту.

Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что примерно в 03:50 в магазин проник злоумышленник, который, угрожая словесно 18-летней продавщице, нанес ей удар кулаком в область лица.

После этого преступник похитил кассовый аппарат с денежной суммой около 29 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Вскоре, благодаря оперативным действиям сотрудников Управления полиции на метрополитене, подозреваемый был задержан на переходе станции метро «Рыбацкое». Задержанным оказался 35-летний уроженец Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (разбой). Подозреваемый был доставлен в полицейский участок и помещен под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

