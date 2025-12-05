ента новостей

В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 

0
Опубликовал: Питерец
Фото:
Telegram
Полицейские Ленобласти задержали 26-летнего подозреваемого в грабеже в поселке Советский 

4 декабря, в результате оперативных действий, сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже, возле дома №15 по улице Советской. Похищенный велосипед, оцененный в 5000 рублей, был изъят и возвращен владельцам.

Инцидент произошел накануне, 3 декабря, около 18:30 возле дома №9 по Новой улице в поселке Советский. В полицию Выборгского района Ленинградской области обратился 40-летний местный житель. Он заявил, что его знакомый, 26-летний мужчина, напал на него и его 37-летнего брата, применив физическую силу и похитив их велосипед. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, часть 2, пункт «г» (грабеж). Подозреваемый находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведется следствие.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
