Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, стала важным документом, который обеспечил единство и целостность нашей страны в непростые для нее времена. Этот закон не просто набор правил и норм, а символ объединяющих нас идеалов и ценностей, которые накапливались и формировались на протяжении веков. Среди этих ценностей можно выделить патриотизм, уважение к наследию наших предков, а также веру в собственные силы и надежду на светлое будущее нашего Отечества.

На основе Конституции наша страна смогла достойно реагировать на различные вызовы, которые ставит перед нами современный мир. Мы отстаиваем свою независимость, укрепляем свои позиции на международной арене, повышаем обороноспособность и решаем важные задачи в области экономики и социальной сферы. Кроме того, мы активно работаем над формированием технологического суверенитета, что является ключевым аспектом для обеспечения долгосрочного развития.

Особую значимость для Санкт-Петербурга имеет переезд Конституционного Суда России в исторические здания Сената и Синода. Это событие стало не только символом возврата к историческим корням, но и тем фактом, который фактически вернул наш город к статусу столицы. Важным моментом стало и Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию, на котором жители Петербурга, как и подавляющее большинство граждан страны, выразили свою поддержку территориальной целостности и верности многовековым традициям. Они также поддержали приоритет социальных гарантий, а также стремление к опережающему развитию науки, высоких технологий, медицины и образования.

Сегодня Санкт-Петербург вносит значимый вклад в укрепление суверенитета и развитие всей страны. Поддержка Президента России позволила нашему городу стать ключевой площадкой для международного диалога и проведения форумов мирового масштаба. Санкт-Петербург признан научно-производственным центром, морской и культурной столицей России, а также лабораторией высоких технологий и лидером в сохранении культурного наследия.

Мы бережно храним историческую правду и память о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Важной частью нашей работы является поддержка ветеранов и семей с детьми, развитие современной инфраструктуры во всех районах мегаполиса, совершенствование местного самоуправления и расширение мер социальной защиты для петербуржцев. Вместе с народом России мы оказываем всестороннюю поддержку Вооруженным Силам, заботимся о участниках специальной военной операции и их семьях, обеспечивая им достойное возвращение к мирной жизни.

Конституция Российской Федерации задаёт безусловные ориентиры для всей нашей работы. На её основе мы продолжим укреплять наше единство и обеспечивать стабильное развитие как города, так и всей страны. В завершение, хочется пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо нашего Отечества. Каждый из нас может внести свой вклад в это общее дело, и вместе мы сможем достичь больших успехов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский