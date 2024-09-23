Вчера, 22 сентября 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга обратился 16-летний подросток, который сообщил о том, что возле дома 116 по Гражданскому проспекту на него напали трое неизвестных: распылили в него содержимое перцового баллончика, отобрали электронную сигарету и скрылись.
Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции доставили в отдел для разбирательства троих подростков в возрасте 13-14 лет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На Гражданском проспекте ограбили подростка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района проверяют группу подростков на причастность к нападению на Гражданском проспекте
Вчера, 22 сентября 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга обратился 16-летний подросток, который сообщил о том, что возле дома 116 по Гражданскому проспекту на него напали трое неизвестных: распылили в него содержимое перцового баллончика, отобрали электронную сигарету и скрылись.
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