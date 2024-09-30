На Гражданском проспекте задержаны участники конфликта со стрельбой

Вчера ночью, 29 сентября 2024 года около 01 часа к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о драке со стрельбой во дворе дома 128 корпус 2 по Гражданскому проспекту.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в отдел полиции семеро участников конфликта: три девушки, 29, 26 и 19 лет, и четверо мужчин в возрасте 32, 29, 27 и 23 лет.

В отделе полиции от доставленных 26-летней женщины и 23-летнего мужчины поступили заявления о том, что около 01 часа 10 минут неизвестные, угрожая ножом и выстрелив дважды из пистолета в их сторону, а также применив аэрозольный баллончик, вырвали из рук мужчины сумку.

Полицейсике изъяли пневматический пистолет и газовый баллончик.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.