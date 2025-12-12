ента новостей

13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
13:15
День Конституции Российской Федерации
12:05
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
12:03
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
11:59
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
11:55
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
09:25
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
14:41
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
14:38
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
14:18
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
13:58
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
19:48
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
15:39
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
15:33
Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами
13:04
В Петербурге и Ленобласти задержаны предполагаемые производители и сбытчица смертельного суррогата
11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца

В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержалли уличных хулиганов, обстрелявших петербуржца из сигнального пистолета в центре города

Вечером 11 декабря сотрудники полиции задержали троих несовершеннолетних по подозрению в хулиганских действиях, произошедших ранее в тот же день на Пушкинской улице. У одного из задержанных, всем троим по 17 лет, был обнаружен пистолет, издающий светошумовые эффекты. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все трое помещены под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В тот же день, около половины пятого утра, в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе возле дома номер 10 по улице Пушкинской. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что группа лиц, вступив в конфликт с 38-летним мужчиной, открыла огонь из сигнального пистолета в его направлении, после чего нанесла ему побои и скрылась. Пострадавший, житель Кировского района, обратился за медицинской помощью.

Из медицинского учреждения в полицию сообщили о диагностировании ушибов у пострадавшего. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. Задержание подозреваемых произошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома номер 9 на той же улице, около половины шестого вечера.

Все по теме: Центральный район, стрельба, хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-08-2025, 11:03
В поселке Оредеж конфликт нетрезвых мужчин закончился стрельбой
14-01-2023, 15:03
В центре Петербурга мужчине выстрелили в ногу из сигнального пистолета
30-04-2025, 10:39
На Пушкинской улице задержали подозреваемого в грабеже
1-06-2022, 14:17
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе
22-07-2022, 11:29
В Колпино задержали стрелявшего у магазина
1-06-2023, 11:45
В Московсом районе двое пьяных мужчин развлекались стрельбой из пневматики по окнам дома

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Вчера, 16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
Вчера, 16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
10-12-2025, 11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
Наверх