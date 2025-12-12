В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца

Вечером 11 декабря сотрудники полиции задержали троих несовершеннолетних по подозрению в хулиганских действиях, произошедших ранее в тот же день на Пушкинской улице. У одного из задержанных, всем троим по 17 лет, был обнаружен пистолет, издающий светошумовые эффекты. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все трое помещены под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В тот же день, около половины пятого утра, в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе возле дома номер 10 по улице Пушкинской. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что группа лиц, вступив в конфликт с 38-летним мужчиной, открыла огонь из сигнального пистолета в его направлении, после чего нанесла ему побои и скрылась. Пострадавший, житель Кировского района, обратился за медицинской помощью.

Из медицинского учреждения в полицию сообщили о диагностировании ушибов у пострадавшего. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. Задержание подозреваемых произошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома номер 9 на той же улице, около половины шестого вечера.