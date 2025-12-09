ента новостей

12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
20:06
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского

В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Гатчины разыскивает напавшего на школьника на улице Достоевского

В Гатчинском районе Ленинградской области 8 декабря в правоохранительные органы обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила о нападении на ее малолетнего сына, произошедшем возле дома номер 21 на улице Достоевского.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что примерно в 19:40 неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Злоумышленник схватил ребенка за шею и попытался насильно затащить его в подъезд жилого дома.

В процессе нападения у школьника из рук выпал мобильный телефон. Нападавший подобрал гаджет и попытался убежать с места преступления. Однако, благодаря вмешательству неравнодушного прохожего, телефон был возвращен законному владельцу. Самому же злоумышленнику удалось скрыться.

После случившегося мальчик обнаружил пропажу денежных средств в размере 300 рублей из чехла своего телефона.

В настоящее время полиция предпринимает активные меры для розыска нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

