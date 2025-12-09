В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского

В Гатчинском районе Ленинградской области 8 декабря в правоохранительные органы обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила о нападении на ее малолетнего сына, произошедшем возле дома номер 21 на улице Достоевского.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что примерно в 19:40 неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Злоумышленник схватил ребенка за шею и попытался насильно затащить его в подъезд жилого дома.

В процессе нападения у школьника из рук выпал мобильный телефон. Нападавший подобрал гаджет и попытался убежать с места преступления. Однако, благодаря вмешательству неравнодушного прохожего, телефон был возвращен законному владельцу. Самому же злоумышленнику удалось скрыться.

После случившегося мальчик обнаружил пропажу денежных средств в размере 300 рублей из чехла своего телефона.

В настоящее время полиция предпринимает активные меры для розыска нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.