В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали бездомного, пытавшегося затащить в кусты ребенка

9 сентября, приблизительно в 22:00, в органы правопорядка Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 38-летней гражданки. Она сообщила, что в тот же день, несколько часов ранее, рядом с домом номер 21, расположенным на 1-ой Баррикадной улице в населённом пункте Старая деревня, неизвестный мужчина совершил нападение на её десятилетнюю дочь. Злоумышленник, согласно заявлению, схватил ребенка за волосы и попытался утащить в прилегающие кустарники.

Благодаря быстрому мышлению и реакции, девочке удалось освободиться от захвата, воспользовавшись моментом отвлечения внимания со стороны нападавшего, и скрыться с места происшествия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции сумели установить личность лица, подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 68-летний мужчина без определенного места жительства, имеющий пристрастие к употреблению алкогольных напитков.

Для проведения дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отделение полиции, где будет проведена проверка на предмет его возможной причастности к совершению других аналогичных правонарушений.

Собранные сотрудниками полиции материалы по данному инциденту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.

