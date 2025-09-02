ента новостей

В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Адмиралтейского района задержали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской 

Около 05 часов 25 минут утра 1 сентября 2025 года, 19-летний житель Санкт-Петербурга сообщил сотрудникам правоохранительных органов о совершенном на него нападении. Инцидент произошел у дома номер 36 на Серпуховской улице, где, по словам потерпевшего, двое неустановленных лиц нанесли ему телесные повреждения, похитили мобильный телефон и осуществили перевод денежных средств в размере 500 рублей с его счета. После совершения противоправных действий злоумышленники покинули место преступления.

Благодаря оперативным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции, подозреваемые в совершении данного преступления, мужчины в возрасте 23 и 20 лет, были задержаны в непосредственной близости от места происшествия, у дома номер 34 по той же Серпуховской улице, спустя несколько минут после получения сообщения о нападении.

Оба задержанных были препровождены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Адмиралтейский район, грабеж
