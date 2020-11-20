В Петербурге и Карелии полицейские задержали группу автоворов

17 ноября 2020 года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии СОБР «Гранит» Росгвардии задержали участников организованной группы, специализировавшейся на совершении хищений автомобилей иностранного производства на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как установлено, соучастники изменяли идентификационные обозначения похищенных автомобилей с целью дальнейшей легализации и сбыта на территории иных регионов РФ. Полицейские задержали троих участников данной группы в Санкт-Петербурге и Республике Карелия. Среди задержанных 38-летний житель Карелии, 35-летний уроженец Якутии, проживающий в Санкт-Петербурге, а также 39-летний уроженец Риги, проживающий в Ленобласти.

По оперативным данным, житель Карелии «гастролировал» в Санкт-Петербург к двум своим соучастникам и выполнял как раз-таки роль исполнителя хищений, взламывая замки автомобилей и угоняя их, в то время как соучастники в резиновых масках и париках следили за обстановкой. Похищенные автомобили отгоняли в гараж на проспекте Народного Ополчения для дальнейшей переделки и реализации.

Установлена причастность указанных граждан как минимум к 4 фактам хищений автомобилей марок «Lexus NX200», «Cadillac XT5», «Toyota RAV4», «Lexus RX350». Все преступления были совершены летом-осенью 2019 года в Московском, Красносельском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время указанные уголовные дела соединены в одно производство и расследуются Главным следственным управлением ГУ МВД России.

В результате обысков, проведенных по местам жительства задержанных, а также в гараже на проспекте Народного Ополчения в Петербурге, изъят автомобиль «Киа Спортейдж», похищенный 13 ноября этого года в Гатчинском районе Ленинградской области, электронные блоки управления двигателей от автомобилей «Тойота», устройства подавления GSM-сигнала, две охотничьих винтовки и травматический пистолет с патронами, маски и парики, использовавшиеся при совершении хищений, рации. Происхождение оружия устанавливается. Также изъяты комплекты государственных регистрационных знаков, ключи от автомобилей «Тойота», документы от иномарок «БМВ», «Форд Фокус», «Мерседес». Помимо прочего полицейские обнаружили и изъяли около 10 граммов вещества растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим средством «гашиш», которое направлено на экспертизу.

Все трое подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности указанных лиц.