ента новостей

15:26
В Петербурге задержали «автоугонщиков»
15:23
в Лондоне нападение на автобус с празднующими Хануку признано преступлением на почве ненависти
15:14
Немецкие военные чествовали уходящего канцлера Ангелу Меркель проводами в стиле панк-рок
13:06
Выставка «Гэндзи-моногатари»
13:00
В Германии обнаружены новые случаи заражения COVID-19 «Омикрон»
12:51
В Ленобласти житель Ставрополья на камеру смартфона сделал «харакири»
09:43
Вишневский о вакцинации
09:19
QR-коды в транспорте будут
08:27
Финляндия пока подождет
16:40
Определены победители Всероссийского педагогического диктанта – 2021 «Как думают дети»
16:37
В Ленобласти мигранты избили двоих полицейских
16:27
Китайские хакеры взламывают оборонные и технические компании США
16:20
Сексуальное насилие и ограничения на аборты в Парагвае разжигают эпидемию детской беременности
16:08
В Петербурге полицейскими раскрыто многомиллионное хищение денег со счетов граждан
16:03
Питерский суд не берет во внимание указание главы СКР по делу погибшего Артема Васильева
11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
11:12
Индия официально отменяет противоречивые законы о сельском хозяйстве после года протестов
11:09
Невакцинированные в Германии скоро могут столкнуться с еще более жесткими ограничениями на Covid-19
11:04
Алек Болдуин: «Я не нажимал на курок» на съемочной площадке «Ржавчины»
10:02
Петербургский МРОТ
09:35
Деньги внезапно находятся
08:35
Избран новый омбудсмен
23:39
После поражения от «Северстали» СКА скромно обыграл минское «Динамо»
16:52
Организаторы Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум» подвели итоги
11:41
В Ленобласти пенсионер перевел лжепрокурору около 100 тысяч рублей
11:32
Боевое знамя вручено отдельной авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии
10:17
Карантин для защиты от «омикрона»
09:53
Чья пенсия увеличилась?
09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
09:17
Аршавины судятся
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали «автоугонщиков»

В Петербурге задержали «автоугонщиков»

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Злоумышленники занимались хищениями и легализацией автомобилей корейского производства.

B результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержки СОБР Росгвардии, сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области были задержаны четверо участников организованной преступной группы, от 25 до 56 лет, занимающейся хищениями на территории г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области и легализацией в Республику Казахстан легковых автомобилей корейского производства. Задержанные полностью изобличены в том, что в феврале 2021 года похитили автомобиль «Хендай Санта Фе», припаркованный у дома 16 по Малоохтинскому проспекту в Санкт-Петербурге, а в июне текущего года злоумышленниками были похищены автомобили «Киа Соренто Прайм» и «Хендай Санта Фе» в Зеленогорске и Сестрорецке. По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела  по  части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Одна из иномарок была обнаружена на пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, остальные в Тосненском районе Ленинградской области. Иномарки помещены на склад временного хранения.  В ходе проведения обысков по местам жительства задержанных, а также в используемых ими гаражах, обнаружены и изъяты: автомобили «Инфинити» и «Хендай Санта Фе», используемые как преступный транспорт, ключи от различных автомобилей, оттиски печатей организаций и учреждений, поддельные документы (дипломы, паспорта, комплекты документов на автомобили), государственные номерные знаки автомобилей, принтеры и устройства для изготовления поддельных документов, документы на похищенные автомобили.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступлений и иных эпизодов преступной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-10-2019, 11:22
В Петербурге задержан автоугонщик
4-03-2021, 15:30
В Петербурге пресекли деятельность группировки, занимавшейся хищениями иномарок
11-12-2017, 09:30
В Невском районе задержали автоугонщиков
22-04-2020, 11:05
В Петербурге задержали группу угонщиков элитных иномарок
23-08-2019, 10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков
20-11-2020, 11:44
В Петербурге и Карелии полицейские задержали группу автоворов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
223
Вчера, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
224
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
0
184
30-11-2021, 15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
0
453
22-11-2021, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
Наверх