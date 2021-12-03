В Петербурге задержали «автоугонщиков»

B результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержки СОБР Росгвардии, сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области были задержаны четверо участников организованной преступной группы, от 25 до 56 лет, занимающейся хищениями на территории г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области и легализацией в Республику Казахстан легковых автомобилей корейского производства. Задержанные полностью изобличены в том, что в феврале 2021 года похитили автомобиль «Хендай Санта Фе», припаркованный у дома 16 по Малоохтинскому проспекту в Санкт-Петербурге, а в июне текущего года злоумышленниками были похищены автомобили «Киа Соренто Прайм» и «Хендай Санта Фе» в Зеленогорске и Сестрорецке. По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Одна из иномарок была обнаружена на пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, остальные в Тосненском районе Ленинградской области. Иномарки помещены на склад временного хранения. В ходе проведения обысков по местам жительства задержанных, а также в используемых ими гаражах, обнаружены и изъяты: автомобили «Инфинити» и «Хендай Санта Фе», используемые как преступный транспорт, ключи от различных автомобилей, оттиски печатей организаций и учреждений, поддельные документы (дипломы, паспорта, комплекты документов на автомобили), государственные номерные знаки автомобилей, принтеры и устройства для изготовления поддельных документов, документы на похищенные автомобили.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступлений и иных эпизодов преступной деятельности задержанных.