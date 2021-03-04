В Петербурге пресекли деятельность группировки, занимавшейся хищениями иномарок

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной группы автоугонщиков.

По версии полиции, злоумышленники занимались хищениями автомобилей корейского производства марок «КИА» и «Хендай» на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, изменяли их идентификационные обозначения с целью дальнейшей легализации и сбыта на территории соседней республики. Сотрудникам полиции удалось проследить всю противоправную цепочку от непосредственно угона до передвижения автомобилей за границу и установить 11 участников организованной группы.

3 марта 2021 года по местам проживания в Санкт-Петербурге, Гатчине и Кингисеппе задержаны четверо мужчин - активных участников данной группы. Среди них: предполагаемый организатор противоправной деятельности - 57-летний ранее судимый уроженец Эстонии, двое непосредственных исполнителей угонов, перегонявших автомобили в место «отстоя» в специально арендованных гаражах в п. Гостилицы Гатчинского района Ленобласти, а также 31-летний автомобильный электрик, участвовавший в кражах.

Установлены еще 7 соучастников, которым были отведены различные функции в преступной цепочке. Это обеспечение хранения похищенного автотранспорта, перебивка номеров и агрегатов, перегон автомобилей в соседствующее государство, поиск в похищенных автомобилях маячков GPS, подготовка поддельных документов на автомобили. В ближайшее время их планируется привлечь в качестве подозреваемых.

Пока установлена причастность злоумышленников к 6 фактам краж автомобилей «КИА» и «Хендэ» в Московском и Выборгском районах Петербурга, а также Тосненском районе Ленобласти в период с ноября 2020 года по январь текущего года. Одна из иномарок была похищена прямо с парковки аэропорта «Пулково».

Все эти автомашины обнаружены сотрудниками петербургского уголовного розыска и изъяты у «перегонщиков». Три авто нашли на территории Ленинградской и Самарской областей, еще три иномарки задержаны при перегоне на границе с другим государством с измененными идентификационным номерами, подложными регистрационными знаками и документами.

По всем шести фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об их аресте.

Полицейскими проведена серия обысков по местам жительства задержанных, а также в арендованных частных домах, гаражах и ангарах, используемых в качестве мест хранения похищенного автотранспорта, а также перебивки номеров и агрегатов, расположенных по 8 адресам в г. Красное село, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. Обнаружены и изъяты устройства подавления GSM-сигналов, устройства для несанкционированного запуска двигателей автомобилей, блоки управления двигателями автомобилей, документы на автомобили, поддельные печати, комплекты государственных регистрационных знаков. Также обнаружены предметы, похожие на оружие: проводится экспертиза.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступной деятельности и всех эпизодов краж.