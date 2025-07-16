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Питерец.ру » Происшествия » У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники

У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту драки со стрельбой из пиротехники в Выборгском районе 

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 15 июля около 22 часов 10 минут поступило сообщение о нарушении общественного порядка, а именно о драке, произошедшей возле дома номер 140 по проспекту Энгельса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 41-летнего мужчину, который сообщил, что возле станции метро "Проспект Просвещения" между двумя группами молодых людей возникла словесная перепалка.

В ходе конфликта четверо неустановленных лиц произвели обстрел своих оппонентов с использованием пиротехнических средств.

Для проведения разбирательства в отделение полиции были доставлены двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. После проведения опроса они были переданы законным представителям.

Информация о пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, в полицию не поступала.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание скрывшихся участников инцидента. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Выборгский район, телесные повреждения
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