У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 15 июля около 22 часов 10 минут поступило сообщение о нарушении общественного порядка, а именно о драке, произошедшей возле дома номер 140 по проспекту Энгельса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 41-летнего мужчину, который сообщил, что возле станции метро "Проспект Просвещения" между двумя группами молодых людей возникла словесная перепалка.

В ходе конфликта четверо неустановленных лиц произвели обстрел своих оппонентов с использованием пиротехнических средств.

Для проведения разбирательства в отделение полиции были доставлены двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. После проведения опроса они были переданы законным представителям.

Информация о пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, в полицию не поступала.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание скрывшихся участников инцидента. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.