В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео

При проведении мониторинга интернет-пространства было обнаружено видео, запечатлевшее инцидент в городе Сертолово, Ленинградская область. На видеозаписи несовершеннолетние нанесли удар неизвестному мужчине, фиксируя происходящее на камеру мобильного устройства.

В результате оперативных действий сотрудников полиции личности несовершеннолетних участников инцидента были установлены. Ими оказались трое учащихся местных школ в возрасте от девяти до четырнадцати лет. В присутствии законных представителей двое из них были опрошены сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно полученным сведениям, мотивом их поступка послужило желание подразнить мужчину, отличавшегося асоциальным внешним видом. После словесной перепалки самый младший из подростков нанес удар пострадавшему.

До настоящего момента семьи несовершеннолетних не состояли на учете в органах полиции. Инспектором по делам несовершеннолетних были проведены профилактические беседы с родителями подростков. В ходе бесед были разъяснены вероятные правовые последствия подобных действий их детей.

Собранные материалы по данному инциденту переданы в следственные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.