Питерец.ру » Происшествия » В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Ленобласти установили участников инцидента с подростком в Приозерске

26 октября в правоохранительные органы Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 14-летний житель обратился за помощью с травмами головы, полученными, по его словам, в результате избиения вечером предыдущего дня.

Сотрудниками полиции было установлено, что 25 октября, приблизительно в 19:30, у одного из домов на улице Ленина в городе Приозерске произошла ссора между группами несовершеннолетних, в результате которой пять подростков совершили нападение на одного, нанося удары руками и ногами по голове и телу.

Согласно предварительным данным, причиной столкновения стал конфликт из-за внимания к девушке.

Личности всех участников инцидента были установлены, и они были опрошены сотрудниками правоохранительных органов.

26 октября один из подростков, подозреваемый в нанесении телесных повреждений, был доставлен в отделение полиции и помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей ГУ МВД России на срок до 48 часов. В отношении его матери был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Родители остальных четырех несовершеннолетних также будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Материалы проведенной полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, телесные повреждения, подростки
